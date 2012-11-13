Под Брестом охотник подстрелил рыбака, приняв за утку

Новости Беларуси. Воскресная рыбалка вблизи водоема у деревни Бухличи едва не обернулась трагедией для жителя поселка Речица Столинского района.

В то время когда мужчина удил рыбу, неподалёку охотники выслеживали уток. Один из них принял взмах рыболовной удочки за движение птиц и выстрелил. Пуля задела рыбаку плечо. Виновник происшествия оказал пострадавшему первую помощь и вызвал скорую. К счастью, ранение не представляет угрозы для жизни рыбака.

Правоохранительные органы по факту инцидента на охоте проводят проверку.

Если бы все происшествия на охоте заканчивались безобидно. В сентябре 30-летний лесник, находясь на охоте в лесу под Гомелем, застрелил охотника. Услышав непонятный шорох в кустах, лесник произвёл несколько выстрелов из охотничьего ружья в направлении шума и попал в незнакомца. Им оказался 55-летний житель деревни Новые Залютичи, который от огнестрельного ранения в грудь скончался до приезда скорой помощи. Как выяснилось, мужчины охотились браконьерским способом – без соответствующего разрешения и участия егеря, которое требуется в обязательном порядке.

Трагедией закончилась и охота на кабана в конце августа нынешнего года. На кукурузном поле в 2,5 км от деревни Дяковичи Гомельской области во время незаконной охоты из незарегистрированного ружья мужчина выстрелил в своего знакомого: стрельба производилась «вслепую». Полученное ранение оказалось несовместимым с жизнью: мужчина скончался до приезда «скорой».