В Витебской области задержали охотника с головой муфлона в руках

Новости Беларуси. В Витебской области задержан охотник с головой муфлона в руках. Эти редкие для нашей страны звери живут исключительно в охотхозяйствах и только в вольерах.

Как пояснил нарушитель, тушу погибшего животного он заметил в вольере. Перелез через сетку в вольер, отрубил голову с удивительно красивыми рогами, перекинул ее через забор и направился с «трофеем» домой.

Инспекция охраны животного и растительного мира выяснила, что зверь действительно умер естественной смертью, возможно, в схватке с другим бараном. Но, несмотря на это, жителю Освеи, скорее всего, придется заплатить за незаконную транспортировку части туши лесного жителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.