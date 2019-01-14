Прямой эфир

Под Брестом автомобиль сбил 8-летнюю девочку и скрылся: водителя ищут

14 января 2019 15:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Автомобиль сбил девочку в Брестском районе и скрылся.  

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла приблизительно в 20:25 тринадцатого января в деревне Прилуки.  

Предварительно, неизвестный водитель двигался по автодороге Р94 «Брест-Томашовка» и на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 8-летнюю девочку. Ребенок переходил проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства.  

Затем водитель скрылся с места ДТП.  

Свидетелей аварии или обладателей записи видеорегистратора с места ДТП просят помочь в поиске автомобиля и водителя. Контактные телефоны: 8 (0162) 41-44-44; 41-16-35 или 102.  

На минувшей неделе в Каменецком районе компания каталась на привязанном к авто капоте и попала в аварию (читать далее).  

# Авария в Брестской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Деньги для «сына»: в Гродно пенсионерки стали жертвами мошенников
14 января 2019 15:25

Деньги для «сына»: в Гродно пенсионерки стали жертвами мошенников

На проспекте в Минске столкнулись четыре авто: пострадали три человека
14 января 2019 15:24

На проспекте в Минске столкнулись четыре авто: пострадали три человека

В Минске дети решили приготовить картофель фри и устроили пожар в квартире
14 января 2019 08:02

В Минске дети решили приготовить картофель фри и устроили пожар в квартире