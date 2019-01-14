Под Брестом автомобиль сбил 8-летнюю девочку и скрылся: водителя ищут

Новости Беларуси. Автомобиль сбил девочку в Брестском районе и скрылся.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла приблизительно в 20:25 тринадцатого января в деревне Прилуки.

Предварительно, неизвестный водитель двигался по автодороге Р94 «Брест-Томашовка» и на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 8-летнюю девочку. Ребенок переходил проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства.

Затем водитель скрылся с места ДТП.

Свидетелей аварии или обладателей записи видеорегистратора с места ДТП просят помочь в поиске автомобиля и водителя. Контактные телефоны: 8 (0162) 41-44-44; 41-16-35 или 102.