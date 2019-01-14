Деньги для «сына»: в Гродно пенсионерки стали жертвами мошенников

Новости Беларуси. Думали, что переводят деньги сыну, а оказалось – злоумышленнику. В Гродно мошенник сыграл на материнских чувствах двух пенсионерок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В обоих случаях схема выманивания денег была одинаковая. Женщинам звонили с неизвестного номера, мужчина представлялся сыном и очень убедительно врал пенсионеркам, что попал в беду и срочно нуждается в деньгах.

Затем просил перевести определённую сумму на валютный счёт. Взволнованные матери спешили в банк, чтобы как можно быстрее оказать помощь якобы своему сыну. В общей сложности, они перевели мошеннику почти три с половиной тысячи долларов.

Максим Базыленко, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:

В первом инциденте мужчина сказал, что он сбил ребёнка на территории Литовской Республики, а во втором случае молодой человек сказал, что у него неприятности с законом, точно не пояснил ситуацию. Но в обоих эпизодах передавали для более детального разбирательства телефон сотрудникам правоохранительных органов, якобы. И те рассказывали, что данную ситуацию можно решить за 6 тысяч долларов. У жертв не было подобной суммы, поэтому женщина 1954 года рождения перевела 450 долларов США, а пенсионерка 1932 года рождения перевела 3000 долларов США.