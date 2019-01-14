На проспекте в Минске столкнулись четыре авто: пострадали три человека

Новости Беларуси. Четыре автомобиля столкнулись на Партизанском проспекте в Минске.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполокома, авария произошла утром четырнадцатого января. Водитель Peugeot 605 буксировал Peugeot 306 во второй полосе. Во время этого порвался торс и транспортные средства прекратили движение.

В этой же полосе ехал автомобиль Iveco. Водитель пытался избежать столкновения, однако не смог. В результате случившегося Peugeot 306 отбросило на автомобиль MAN, который двигался в попутном направлении в первой полосе.

По факту аварии проводится проверка.

В результате аварии четыре автомобиля получили механические повреждения. Предварительно, пострадали два водителя и один пассажир. Их доставили в медучреждение для оказания помощи. Их жизням ничего не угрожает.