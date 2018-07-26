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Под Бобруйском спавшего на рельсах мужчину не разбудил даже проехавший над ним поезд

26 июля 2018 12:08
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Новости Беларуси. Ночью 25 июля в Бобруйске 40-летний местный житель уснул на рельсах. Над ним проехал тяговый подвижной состав и 30 вагонов.  

Как сообщает БЕЛТА, инцидент произошел на участке Березина-Бобруйск. Как оказалось, гражданин, уснувший на путях, находился в нетрезвом состоянии.  

Увидев лежащего на рельсах человека, машинист немедленно затормозил. Бригада локомотива разбудила жителя Бобруйска и помогла вылезти из-под поезда. В результате происшествия состав задержался на 50 минут.  

На мужчину составлен ряд протоколов.  

Весной 2018 года школьник попал под поезд в Добрушском районе.  

Подросток был в наушниках (читать далее).  

# Белорусская железная дорога # происшествия

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