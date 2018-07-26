Под Бобруйском спавшего на рельсах мужчину не разбудил даже проехавший над ним поезд

Новости Беларуси. Ночью 25 июля в Бобруйске 40-летний местный житель уснул на рельсах. Над ним проехал тяговый подвижной состав и 30 вагонов.

Как сообщает БЕЛТА, инцидент произошел на участке Березина-Бобруйск. Как оказалось, гражданин, уснувший на путях, находился в нетрезвом состоянии.

Увидев лежащего на рельсах человека, машинист немедленно затормозил. Бригада локомотива разбудила жителя Бобруйска и помогла вылезти из-под поезда. В результате происшествия состав задержался на 50 минут.

На мужчину составлен ряд протоколов.

Весной 2018 года школьник попал под поезд в Добрушском районе.