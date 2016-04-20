Под Бобруйском 4-летний мальчик упал в костер во дворе дома

Новости Беларуси. Четырехлетний мальчик с ожогами доставлен в больницу.

Пресс-служба МЧС Республики Беларусь:

В 12-23 бобруйские спасатели получили сообщение о том, что в хирургическое отделение городской больницы скорой медицинской помощи с диагнозом «термический ожог 1-3 степени 2 % левой кисти» был доставлен 4-летний ребенок. По предварительным данным, мальчик получил ожоги, упав в костер во дворе дома, в деревне Ступени Бобруйского района.

Еще одно происшествие, в котором пострадал ребенок, произошло вчера в деревне Невда Новогрудского района.

С ожогами лица и рук госпитализировали третьеклассника. Со слов отца, в момент, когда сын открыл верхнюю дверцу топящегося парового котла, он находился в соседней комнате. Врачи оценивают состояние мальчика как стабильно тяжелое.