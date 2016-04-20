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Бабушку, дедушку и 7-летнюю внучку спасли на пожаре в Минске

20 апреля 2016 07:41
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Новости Беларуси. Три человека спасены на пожаре в Минске. Возгорание произошло на лестничной клетке 9-этажного дома в микрорайоне Юго-Запад.

Оперативно прибывшие спасатели вынесли из огня 7-летнюю девочку. В квартире также находились дедушка и бабушка ребенка. Все они с отравлением продуктами горения, а также незначительными травмами были доставлены в больницу.

Пожар ликвидировали в течении 15-ти минут.

Предварительная причина произошедшего – неосторожное обращение с огнем  и поджог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар в доме

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