Бабушку, дедушку и 7-летнюю внучку спасли на пожаре в Минске

Новости Беларуси. Три человека спасены на пожаре в Минске. Возгорание произошло на лестничной клетке 9-этажного дома в микрорайоне Юго-Запад.

Оперативно прибывшие спасатели вынесли из огня 7-летнюю девочку. В квартире также находились дедушка и бабушка ребенка. Все они с отравлением продуктами горения, а также незначительными травмами были доставлены в больницу.

Пожар ликвидировали в течении 15-ти минут.

Предварительная причина произошедшего – неосторожное обращение с огнем и поджог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.