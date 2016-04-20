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Пожилая женщина выпала из окна 14 этажа в центре Бреста, родные нашли записку

20 апреля 2016 07:41
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Новости Беларуси. Трагедия в Бресте произошла утром. Когда супруг повел внучку в детский сад, женщина еще спала.

Тело 61-летней жительницы Бреста с признаками падения с высоты было обнаружено во вторник у многоэтажки в центре города. Установлено, что женщина жила в этом доме на 14-м этаже.

Марина Дранькова, официальный представитель УСК по Брестской области (в комментарии БЕЛТА):
Пенсионерка оставила предсмертную записку с просьбой никого не винить в случившемся. Со слов близких, в последнее время она пребывала в депрессии из-за проблем со здоровьем. В момент трагедии женщина находилась дома одна. Когда ее супруг повел внучку в детский сад, она спала. Суицидальных намерений родным погибшая не высказывала.

Что толкнуло женщину на отчаянный шаг, предстоит выяснить следователям.

# происшествия # Самоубийство # Марина Дранькова

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