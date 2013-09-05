Почти килограмм ртути нашёл рабочий на территории предприятия в Жлобине

Новости Беларуси. На стеклянный сосуд с жидкостью мужчина наткнулся вчера утром во время работ по благоустройству территории. Сколько времени бесхозная ёмкость простояла на территории издательского полиграфического предприятия, неизвестно. Об опасной находке рабочий сообщил спасателям.

Пресс-служба Гомельского областного управления МЧС:

Сосуд обнаружен работниками предприятия при благоустройстве территории в месте складирования металлолома на открытой площадке. Масса найденной ртути составила 900 грамм. Розлива ртути не произошло. Никто не пострадал.

Напомним, в Бобруйске этой весной четырехлетняя девочка прокусила градусник и проглотила часть ртути. Как дочь нашла градусник, родители не знают. Но свою вину не отрицают – не доглядели. Опасный предмет находился в свободном доступе (смотрите видео). На месте разлива ртути прибывшие сотрудники МЧС собрали 2 грамма вещества. Звучит не внушительно, но и такого количества вполне достаточно для отравления парами. Медики в своем мнении единодушны: градусник ребенку не игрушка. В одном только Бобруйске за год этот случай с глотанием ртути уже четвертый.