Минчанка открыла собственный холодильник, и он взорвался. С тяжелыми ожогами женщина доставлена в больницу

Новости Беларуси. Вспышка газа произошла в одной из минских квартир накануне вечером. Открыв дверцы холодильника, минчанка обожгла лицо и шею. На место прибыли спасатели и бригада скорой помощи. Женщину с ожогами первой и второй степени доставили в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анна с ужасом вспоминает, как выбежала на кухню и увидела маму в огне. На женщине горела одежда и даже волосы. На окне вспыхнули шторы. Елену Анатольевна в шоковом состоянии доставили в больницу с ожогами первой и второй степени.
Елена Мелестова:
Я открыла холодильник, а оттуда… Вот сейчас,, когда я начинаю осмысливать, типа шаровой молнии. шар огня на меня.
Владимир Лещенко, заведующий ожоговым отделением УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»:
Около 7% - ожоги лица, шеи, грудной клетки и левого предплечья. По срокам лечения, она будет находиться 7-10 дней в стационаре.
Злополучную технику семья Мелестовых приобрела шесть лет назад. Холодильник импортного производства. Срок гарантийного обслуживания уже истек, но время эксплуатации, судя по инструкции, еще не прошло. Пламя, которое ворвалось в комнату из холодильника, удалось потушить еще до приезда пожарных. Но вся семья до сих пор напугана.
Анатолий Волков, начальник отдела пропоганды и взаимодействия со СМИ Минского городского управления МЧС:
В качестве хладогента в холодильнике используется изобутан R600а. Предположительно, произошла утечка газа из системы охлаждающего контура. Вероятно, при открывании дверцы холодильника произошло искрение в контактной группе освещения камеры, что и могло послужить источником зажигания и воспламенения газовоздушной смеси.
Случай, действительно, нестандартный, - отмечают эксперты. Белорусские производители бытовой техники с подобными жалобами на свой товар никогда не сталкивались.
Павел Ямный, начальник испытательного центра завода холодильников:
Вся наша продукция соответствует как отечественным, так и международным стандартам. Хотелось бы попросить потребителей прежде чем пользоваться техникой, внимательно читать инструкцию. Неправильная эксплуатация может привести к любым последствиям, самым неблагоприятным. Например, потребитель острым предметом может нарушить герметизацию холодильника.
Изобутан в чистом виде не поступает в холодильное отделение. Он находится в изоляции. Утечка могла произойти по двум причинам — производственный брак или неправильная эксплуатация.
Причину воспламенения определит экспертиза. Если холодильник изначально был некачественным, семья Мелестовых вправе обратиться к производителю за компенсацией.