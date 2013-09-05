Теракт в Афганистане. Погибли 10 человек

Новости Афганистана. В столице Афганистана — очередная атака боевиков. Двое террористов ворвались в одну из городских мечетей и открыли беспорядочную стрельбу. Три человека получили ранения. Преступники были одеты в полицейскую форму. В ходе операции по освобождению прихожан боевики были убиты.

Отметим, в Афганистане в последнее время атаки экстремистов участились. Эксперты связывают это с сокращением количества иностранных войск под руководством США и их полного вывода к концу следующего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.