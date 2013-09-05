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Теракт в Афганистане. Погибли 10 человек

05 сентября 2013 08:35
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Новости Афганистана. В столице Афганистана — очередная атака боевиков. Двое террористов  ворвались в одну из городских мечетей и открыли беспорядочную стрельбу. Три человека получили ранения. Преступники были одеты в полицейскую форму. В ходе операции по освобождению прихожан боевики  были убиты.

Отметим, в Афганистане в последнее время атаки экстремистов участились. Эксперты связывают это с сокращением   количества иностранных войск под руководством США и их полного вывода к концу следующего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Терроризм # Теракт в Афганистане

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