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Солдат-срочник скончался в воинской части Минской области

05 сентября 2013 08:21
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Новости Беларуси. Молодой человек проходил службу в одной из частей Минской области. Как передаёт БЕЛТА, государственный комитет судебных экспертиз проводит судебно-медицинское исследование, которое установит точную причину смерти.

По факту смерти военнослужащего Управление Следственного комитета по Минской области проводит доследственную проверку.

В апреле этого года военнослужащий срочной военной службы Сухопутных войск получил смертельное ранение из-за неосторожного обращения с оружием. Осенью прошлого года в одной из воинских частей в Барановичах травмы, несовместимые с жизнью, получил солдат-срочник. Инцидент произошел при демонтаже крыши: на солдата упала бетонная плита. Ещё раньше, в августе, во время плановых занятий по боевой подготовке погиб военнослужащий срочной службы сил специальных операций.

Кстати, в прошлом году в Первомайском районе Минска открылся Центр допризывной подготовки. Здесь учащиеся старших классов школ и гимназий района познают азы воинской службы, тактику выполнения боевых задач, правила оказания первой медицинской помощи и практические приемы обращения с оружием (смотрите видео).

# происшествия # Гибель солдат в армии

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