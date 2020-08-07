Массовое ДТП в Минске. 4 автомобиля столкнулись на МКАД

Новости Беларуси. На МКАД произошло ДТП с участием 4-х автомобилей. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Водитель автомобиля Renault двигался по МКАД со стороны Долгиновского тракта в направлении деревни Зацень. Ему нужно было перестроиться из третьей полосы во вторую. Впереди остановился Volkswagen Polo, из-за этого и произошел наезд.

Впоследствии водитель автомобиля Volkswagen Crafter, который не соблюдал необходимую дистанцию, врезался в Volkswagen Polo. А после Volkswagen Passat наехал на Volkswagen Polo.

В ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. На месте аварии работали сотрудники ГАИ. Проводится проверка