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Массовое ДТП в Минске. 4 автомобиля столкнулись на МКАД

07 августа 2020 11:52
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Новости Беларуси. На МКАД произошло ДТП с участием 4-х автомобилей. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Массовое ДТП в Минске. 4 автомобиля столкнулись на МКАД-1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Водитель автомобиля Renault двигался по МКАД со стороны Долгиновского тракта в направлении деревни Зацень. Ему нужно было перестроиться из третьей полосы во вторую. Впереди остановился Volkswagen Polo, из-за этого и произошел наезд.

Впоследствии водитель автомобиля Volkswagen Crafter, который не соблюдал необходимую дистанцию, врезался в Volkswagen Polo. А после Volkswagen Passat наехал на Volkswagen Polo.

В ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. На месте аварии работали сотрудники ГАИ. Проводится проверка

В начале недели в Минске произошла авария на улице Голубева. При столкновении Hyundai и Mazda пострадала пассажирка (подробности читайте здесь).

# Авария в Минске # происшествия

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