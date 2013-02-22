Почти 500 доз метадона изъяли правоохранители в минском поселке Северный

Новости Беларуси. Крупную партию наркотиков изъяли правоохранители в столичном поселке Северный. Обнаружено около 60 граммов метадона, а это почти 500 доз.

Сыщики отработали более десятка адресов, где в основном проживали представители цыганской диаспоры. Дурманящее зелье было обнаружено в доме 28-летнего ранее неоднократно судимого безработного. А в соседнем доме под снегом были спрятаны 3 пакета с порошком белого цвета.

Вещдок сейчас проходит экспертизу. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Георгий Евчар, заместитель начальника пресс-службы МВД Беларуси:

Данный регион неслучайно попал в поле зрения оперативников по борьбе с наркотиками, потому что наряду с имеющейся у сыщиков информации о том, что там распространяются наркотики, был еще ряд негативных высказываний граждан в различных формах, где люди высказывали недовольства о том, что там продают наркотики. Было принято решение о проведении операции. Надо сказать, что, в целом, предположения сыщиков подтвердились, потому что результат действительно внушительный.