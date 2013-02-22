Сильнейший за 100 лет снегопад обрушился на США. В зоне непогоды – 20% населения Америки

Новости США. Сильнейший за столетие снегопад обрушился на США. Стихия затронула, в частности, штаты Колорадо, Нью-Мексико, Арканзас, Миссури и Канзас. В последних двух ввели режим чрезвычайного положения. Всего в зоне непогоды оказались 60 миллионов человек – 20% населения Америки.

Высота снежного покрова за считанные часы выросла до полуметра, а местами достигла 70 сантиметров. Снегопад сопровождается сильным ветром. В некоторых районах прошел ледяной дождь. Во многих городах закрыты офисы и госучреждения. Власти просят людей не покидать дома и по возможности не пользоваться автотранспортом.

Справиться со стихией пока не удается. В полиции не успевают принимать сообщения об авариях. Отменен и ряд авиарейсов в аэропортах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.