В Лас-Вегасе водители дорогих авто устроили гонки со стрельбой. Погибли 4 человека

Новости США. На улицах Лас-Вегаса прошли смертельные гонки. Стрельбу на оживленном бульваре затеяли водители дорогих авто. Машины неслись по улицам на огромной скорости, осыпая друг друга пулями. Такое ралли привело к крупному ДТП. В аварию попали пять машин.

В результате погибли три человека, которые случайно оказались в центре кровавых разборок. Это водитель и пассажиры такси. Еще трое раненых госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель одной из машин, участвующих в гонках, погиб. Другой скрылся. Его разыскивает полиция.