Прямой эфир

В Лас-Вегасе водители дорогих авто устроили гонки со стрельбой. Погибли 4 человека

22 февраля 2013 07:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. На улицах Лас-Вегаса прошли смертельные гонки. Стрельбу на оживленном бульваре затеяли водители дорогих авто. Машины неслись по улицам на огромной скорости, осыпая друг друга пулями. Такое ралли привело к крупному ДТП. В аварию попали пять машин.

В результате погибли три человека, которые случайно оказались в центре кровавых разборок. Это водитель и пассажиры такси. Еще трое раненых госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель одной из машин, участвующих в гонках, погиб. Другой скрылся. Его разыскивает полиция.

# происшествия # Перестрелка # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Миорском районе почтальон на гужевых санях провалился под лед. Мужчина погиб
22 февраля 2013 07:06

В Миорском районе почтальон на гужевых санях провалился под лед. Мужчина погиб

22 февраля 2013 06:09

В пункте пропуска «Каменный лог» изъято около 30 тысяч контрабандных роз на сумму 270 млн рублей

Жители многоэтажки Борисова были эвакуированы спасателями
21 февраля 2013 15:38

Жители многоэтажки Борисова были эвакуированы спасателями