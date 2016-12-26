Книга соболезнований в память о жертвах крушения Ту-154 в посольстве России в Минске будет открыта 26 и 27 декабря

Новости Беларуси. К российскому посольству в Минске люди продолжают нести цветы и зажигать свечи. В дипломатическом представительстве открыта книга соболезнований. Слова скорби и поддержки здесь оставляют представители власти и простые белорусы.

Чуть больше суток прошло с момента авиакатастрофы над Черным морем.

Белорусы не остались в стороне от трагедии. Вчера вечером и сегодня с самого утра, несмотря на дождь и плохую погоду, минчане сюда, к зданию посольства Российской Федерации, несут цветы и зажигают лампады. Здесь же открыта и книга соболезнования. Записи со словами поддержки оставляют представители Министерств и ведомств.

Свои соболезнования уже выразил глава оборонного ведомства Беларуси, министр сельского хозяйства, ветераны.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

С болью и тревогой воспринимаю эту жуткую новость. Лично моя семья, сам лично очень переживаю, потому что погибли очень талантливые люди. Трагедия отозвалась большой болью в сердцах белорусского народа. Мы вместе сопереживаем, сочувствуем, соболезнуем по случаю такой авиационной катастрофы.

Анатолий Лемешенок, председатель Белорусского союза журналистов:

Среди погибших и наши коллеги – журналисты. Многих из погибших журналистов мы знали лично, общались. Светлая им память, мы всегда будем помнить о них.

Остро и с особой болью на известие о гибели людей откликнулись и простые белорусы. К посольству не прекращается поток людей, которые хотят высказать скорбь и соболезнования.

Минчане:

9 журналистов погибли. Что это, не горе? Я пришла свечки поставить.

Это трагедия для всех, не только для русских. Для белорусов, украинцев. Для всех вообще. Большая трагедия и для нас тоже.

Когда я вчера узнала, просто целый день была под таким впечатлениям, просто плакала, потому что безвременная смерть людей – это огромнейшая боль.

Книга соболезнований будет открыта 26 и 27 декабря до пяти часов вечера. Каждый, кто сопереживает горю, может оставить запись со словами поддержки и выразить соболезнования родственникам погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.