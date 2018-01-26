«По юго-восточному склону вниз, к ущелью реки Чат»: на Эльбрусе возобновили поиск пропавших белорусских альпинистов

Новости Беларуси. Продолжаются поиски пропавших на Эльбрусе белорусов. 26 января группа спасателей возобновила операцию в усиленном составе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте происшествия работает 10 сотрудников МЧС и три единицы техники. Это две машины повышенной проходимости и ратрак (горная спецтехника на гусеничном ходу). Также увеличилась и зона поисков альпинистов: спасатели патрулируют юго-восточную сторону горы.

Кантемир Беров, руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии:

Сложности при проведении поисковых работ связаны со сложными метеоусловиями, а так же высокой лавинной опасностью. Поисковые работы будут продолжаться по юго-восточному склону вниз, к ущелью реки Чат.