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Огонь повредил мебель в зале. В Гомеле горел ресторан

26 января 2018 10:05
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Новости Беларуси. В Гомеле горел ресторан «Бефана».

По информации МЧС, инцидент произошел 26 января ночью. Когда спасатели приехали на место ЧП, из окна ресторана шел черный дым. Помещение заведения находится на первом этаже жилого дома.

Возгорание было ликвидировано. Никто не пострадал.

Огонь повредил мебель в зале. В Гомеле горел ресторан -1

Фото: МЧС

Огонь повредил мебель в зале. Сейчас устанавливается причина пожара. По одной из версий, возгорание могло произойти из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

В середине декабря 2017 года в Раубичах горело кафе.

Огонь уничтожил часть крыши и имущества – здесь подробнее.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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