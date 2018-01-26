Огонь повредил мебель в зале. В Гомеле горел ресторан

Возгорание было ликвидировано. Никто не пострадал.

По информации МЧС, инцидент произошел 26 января ночью. Когда спасатели приехали на место ЧП, из окна ресторана шел черный дым. Помещение заведения находится на первом этаже жилого дома.

Огонь повредил мебель в зале. Сейчас устанавливается причина пожара. По одной из версий, возгорание могло произойти из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

В середине декабря 2017 года в Раубичах горело кафе.