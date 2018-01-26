Пожар в жилом доме в Городке: один человек погиб, 25 – эвакуированы

Новости Беларуси. В Городке эвакуировали 25 человек из-за пожара в жилом доме.

По информации МЧС, возгорание произошло ночью 26 января в трехкомнатной квартире. В одной из задымленных комнат на полу был обнаружен пенсионер без сознания. Его доставили в больницу, где мужчина скончался.

С этажа, где произошло возгорание, эвакуировали 25 человек. Они не пострадали.

Погибший жил с женой, но во время трагедии она находилась в гостях у дочери.