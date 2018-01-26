Пожар в жилом доме в Городке: один человек погиб, 25 – эвакуированы

Новости Беларуси. В Городке эвакуировали 25 человек из-за пожара в жилом доме.
По информации МЧС, возгорание произошло ночью 26 января в трехкомнатной квартире. В одной из задымленных комнат на полу был обнаружен пенсионер без сознания. Его доставили в больницу, где мужчина скончался.
С этажа, где произошло возгорание, эвакуировали 25 человек. Они не пострадали.
Погибший жил с женой, но во время трагедии она находилась в гостях у дочери.
В квартире мужчины был установлен пожарный извещатель, но в нем не было элемента питания, поэтому он не сработал. В квартире в результате ЧП повреждено имущество и закопчены стены и потолок.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваются несколько версий произошедшего – это неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
В середине января трагедия произошла в Борисовском районе. Во время пожара погибли пять человек.
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