В Пинске 35-летний мужчина проиграл крупную сумму на автоматах и свел счеты с жизнью

Новости Беларуси. В Пинске мужчина проиграл деньги и утонул в реке.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома, происшествие случилось вечером 25 января. 35-летний житель Пинского района проиграл крупную сумму денег на игровых автоматах.

После этого мужчина пришел на набережную, позвонил правоохранителем и сообщил им о том, что хочет свести счеты с жизнью.

Он вышел на непрочный лед, попал в промоину и ушел под воду.

На место прибыли сотрудники ОСВОД и милиция. Начались поиски тела мужчины. По информации «Полесской правды» в социальных сетях, в обед 26 января тело было найдено.

Издание также отметило, что в зале игровых автоматов погибший проиграл 2 тысячи долларов.