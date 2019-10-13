В Гомеле автомобиль вылетел на тротуар: погибли водитель и пешеход, ещё двое – в больнице

Новости Беларуси. Резонансная авария в Гомеле. Там легковушка вылетела на тротуар – погибли двое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это случилось вечером, 12 октября, в центре города на улице Советской.
Новости Беларуси. Резонансная авария в Гомеле. Там легковушка вылетела на тротуар – погибли двое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это случилось вечером, 12 октября, в центре города на улице Советской.
Жертвой ДТП стал сам водитель и 43-летняя женщина-пешеход, ещё двое госпитализированы с тяжелыми травмами.
По предварительной информации 21-летний водитель не справился с управлением. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства случившегося.