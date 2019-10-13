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Под Минском водитель фуры насмерть сбил велосипедиста и скрылся

13 октября 2019 11:17
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Новости Беларуси. Под Минском водитель фуры сбил насмерть велосипедиста и скрылся с места аварии.   

По информации МВД, ДТП произошло 12 октября около 21:00 около д. Раубичи в Минском районе. Неизвестный водитель грузовика, предположительно DAF XF 95-105 белого цвета, совершил наезд на велосипедиста, который ехал в попутном направлении. 55-летний мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.   

Его велосипед был оборудован соответствующими фонарями и светоотражателями.  

На место ДТП выезжали сотрудники ГАИ, следователи и эксперты. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.  

Любую информацию о ДТП или запись аварии с видеорегистратора просят сообщить в оперативно-дежурную часть ГАИ Минской области по телефонам  (017) 204 42 44, (017) 229 04 44 или 102.  

В конце сентября в Слуцком районе водитель остановился помочь пострадавшим в ДТП, но был сбит автомобилем (читать далее).  

# Авария в Минской области # происшествия

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