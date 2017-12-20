По одной из версий – это поджог. В Витебске горел центр современного искусства

Новости Беларуси. В Витебске произошло возгорание в одном из музеев города.
По информации МЧС, в полночь 20 декабря произошло возгорание в музее «Витебский центр современного искусства».
Подсобное помещение было задымлено. Огонь повредил имущество и здание.
В момент пожара в музее находилась хранитель его фондов. По ее словам, ночью в центр проник неизвестный мужчина и совершил поджог.
Устанавливается причина пожара.
Еще одна резонансная история произошла в середине ноября в Могилеве. Женщина проникла в квартиру соседей и попыталась сымитировать возгорание техники.
Почему поджог всё чаще становится методом мести? (подробности здесь)