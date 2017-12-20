По одной из версий – это поджог. В Витебске горел центр современного искусства

Новости Беларуси. В Витебске произошло возгорание в одном из музеев города. По информации МЧС, в полночь 20 декабря произошло возгорание в музее «Витебский центр современного искусства». Подсобное помещение было задымлено. Огонь повредил имущество и здание.

Фото: МЧС

В момент пожара в музее находилась хранитель его фондов. По ее словам, ночью в центр проник неизвестный мужчина и совершил поджог. Устанавливается причина пожара.

Фото: МЧС