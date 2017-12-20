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По одной из версий – это поджог. В Витебске горел центр современного искусства

20 декабря 2017 10:49
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Новости Беларуси. В Витебске произошло возгорание в одном из музеев города.

По информации МЧС, в полночь 20 декабря произошло возгорание в музее «Витебский центр современного искусства».

Подсобное помещение было задымлено. Огонь повредил имущество и здание.

По одной из версий – это поджог. В Витебске горел центр современного искусства-1

Фото: МЧС

В момент пожара в музее находилась хранитель его фондов. По ее словам, ночью в центр проник неизвестный мужчина и совершил поджог.

Устанавливается причина пожара.

По одной из версий – это поджог. В Витебске горел центр современного искусства-4

Фото: МЧС

Еще одна резонансная история произошла в середине ноября в Могилеве. Женщина проникла в квартиру соседей и попыталась сымитировать возгорание техники.

Почему поджог всё чаще становится методом мести? (подробности здесь)

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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