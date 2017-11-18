В Могилёве женщина проникла в квартиру соседей и попыталась сымитировать возгорание техники: почему поджог всё чаще становится методом мести?

Новости Беларуси. Поджоги, как способ мести. Такой метод стал популярным в Могилеве. Всего за несколько дней целый ряд случаев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ревность, зависть, личная неприязнь – у каждого из подозреваемых своя причина. Но есть и общее. И это не только желание отомстить, но и неизбежность наказания.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Жители этого дома сейчас обсуждают историю, которая вполне могла иметь плачевный исход. 45-летняя женщина проникла в квартиру соседей и решила устроить пожар. Взяла бумагу, растворитель и попыталась сымитировать возгорание бытовой техники.

Алеся по-прежнему в шоке от поступка соседки. Ведь раньше были почти подругами, даже ключами от своих квартир обменялись – на всякий случай. Черная кошка между женщинами пробежала после ссоры мужей из-за денег.

Алеся Котельникова, потерпевшая:

Мой муж и ее муж работали вместе. Они хотели, чтобы деньги мы сразу все отдали, мы сказали, что вечером. Я даже не ожидала, что такое может произойти. Какая бы обида не была, только не такое, там, где дети находятся.

Многодетной семье, ждущей четвертого ребенка, повезло. Когда вернулись домой, огонь еще не успел разгореться.

Повреждены лишь микроволновка, холодильник и стол.

Вовремя потушили возгорание и в этом подъезде. 35-летний могилевчанин пришел к квартире своей бывшей возлюбленной и поджег коврик у входной двери. Если бы соседи не остановили огонь, могла быть беда.

Оксана Соленюк, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области:

Парень обиделся за то, что девушка его бросила. К слову, он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление три года назад.

А внутри этого дома повреждена мебель. Здесь отличилась пожилая женщина, решившая отомстить сестре своего бывшего мужа.

Мол, тот помогает родственнице по хозяйству, а к ней не приходит. Под покровом ночи и в нетрезвом состоянии женщина разбила окно, вылила внутрь бензин, подожгла, а затем рассказала соседям о своем поступке. Пожар потушили.