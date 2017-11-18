Прямой эфир

В Могилёве женщина проникла в квартиру соседей и попыталась сымитировать возгорание техники: почему поджог всё чаще становится методом мести?

18 ноября 2017 16:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Поджоги, как способ мести. Такой метод стал популярным в Могилеве. Всего за несколько дней целый ряд случаев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ревность, зависть, личная неприязнь – у каждого из подозреваемых своя причина. Но есть и общее. И это не только желание отомстить, но и неизбежность наказания.

В Могилёве женщина проникла в квартиру соседей и попыталась сымитировать возгорание техники: почему поджог всё чаще становится методом мести? -1

Юрий Прокопенко, СТВ:
Жители этого дома сейчас обсуждают историю, которая вполне могла иметь плачевный исход. 45-летняя женщина проникла в квартиру соседей и решила устроить пожар. Взяла бумагу, растворитель и попыталась сымитировать возгорание бытовой техники.

В Могилёве женщина проникла в квартиру соседей и попыталась сымитировать возгорание техники: почему поджог всё чаще становится методом мести? -3

Алеся по-прежнему в шоке от поступка соседки. Ведь раньше были почти подругами, даже ключами от своих квартир обменялись – на всякий случай. Черная кошка между женщинами пробежала после ссоры мужей из-за денег.

В Могилёве женщина проникла в квартиру соседей и попыталась сымитировать возгорание техники: почему поджог всё чаще становится методом мести? -5

Алеся Котельникова, потерпевшая:
Мой муж и ее муж работали вместе. Они хотели, чтобы деньги мы сразу все отдали, мы сказали, что вечером. Я даже не ожидала, что такое может произойти. Какая бы обида не была, только не такое, там, где дети находятся.    

В Могилёве женщина проникла в квартиру соседей и попыталась сымитировать возгорание техники: почему поджог всё чаще становится методом мести? -7

Многодетной семье, ждущей четвертого ребенка, повезло. Когда вернулись домой, огонь еще не успел разгореться.

В Могилёве женщина проникла в квартиру соседей и попыталась сымитировать возгорание техники: почему поджог всё чаще становится методом мести? -9

Повреждены лишь микроволновка, холодильник и стол.

В Могилёве женщина проникла в квартиру соседей и попыталась сымитировать возгорание техники: почему поджог всё чаще становится методом мести? -11

Вовремя потушили возгорание и в этом подъезде. 35-летний могилевчанин пришел к квартире своей бывшей возлюбленной и поджег коврик у входной двери. Если бы соседи не остановили огонь, могла быть беда.

В Могилёве женщина проникла в квартиру соседей и попыталась сымитировать возгорание техники: почему поджог всё чаще становится методом мести? -13

Оксана Соленюк, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области:
Парень обиделся за то, что девушка его бросила. К слову, он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление три года назад.

В Могилёве женщина проникла в квартиру соседей и попыталась сымитировать возгорание техники: почему поджог всё чаще становится методом мести? -15

А внутри этого дома повреждена мебель. Здесь отличилась пожилая женщина, решившая отомстить сестре своего бывшего мужа.

В Могилёве женщина проникла в квартиру соседей и попыталась сымитировать возгорание техники: почему поджог всё чаще становится методом мести? -17

Мол, тот помогает родственнице по хозяйству, а к ней не приходит. Под покровом ночи и в нетрезвом состоянии женщина разбила окно, вылила внутрь бензин, подожгла, а затем рассказала соседям о своем поступке. Пожар потушили.

В Могилёве женщина проникла в квартиру соседей и попыталась сымитировать возгорание техники: почему поджог всё чаще становится методом мести? -19

Юрий Прокопенко, СТВ:
По всем этим фактам возбуждены уголовные дела. За умышленное уничтожение и повреждение имущества, совершенное общеопасным способом, статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемые проходят психолого-психиатрическую экспертизу.

В Могилёве женщина проникла в квартиру соседей и попыталась сымитировать возгорание техники: почему поджог всё чаще становится методом мести? -21

# происшествия # Пожар # Фотофакт # Оксана Соленюк # Алеся Котельникова

Другие новости рубрики

Все новости
Вандалы испортили несколько скамеек и фонарь в парке Павлова
17 ноября 2017 20:41

Вандалы испортили несколько скамеек и фонарь в парке Павлова

Возгорание в школе в Лошице: кадры с места ЧП
17 ноября 2017 20:24

Возгорание в школе в Лошице: кадры с места ЧП

В Минске во время пожара в четырехквартирном доме погибли два человека
17 ноября 2017 15:58

В Минске во время пожара в четырехквартирном доме погибли два человека