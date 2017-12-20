В Петриковском районе автобус со школьниками увяз в снегу

Новости Беларуси. В Петриковском районе спасатели помогли школьному автобусу выбраться из снежного плена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На пульт МЧС поступило сообщение, что близ деревни Березняки на грунтовой дороге в снегу застрял транспорт. В салоне было 8 человек, из которых 6 детей. На помощь пришли спасатели, они с помощью лебедки вытянули автобус из засады.