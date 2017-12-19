Милиция разыскивает мужчину, который украл фотоаппарат и деньги из кафе на Карла Маркса

Новости Беларуси. Столичная милиция просит помочь установить личность неизвестного, который присвоил фотоаппарат и деньги в одном из кафе в центре города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В подсобное помещение на улице Карла Маркса молодой человек прокрался незаметно, и поначалу пропажу никто из персонала не обнаружил.