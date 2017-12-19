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Милиция разыскивает мужчину, который украл фотоаппарат и деньги из кафе на Карла Маркса

19 декабря 2017 20:51
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Новости Беларуси. Столичная милиция просит помочь установить личность неизвестного, который присвоил фотоаппарат и деньги в одном из кафе в центре города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В подсобное помещение на улице Карла Маркса молодой человек прокрался незаметно, и поначалу пропажу никто из персонала не обнаружил.

Милиция разыскивает мужчину, который украл фотоаппарат и деньги из кафе на Карла Маркса-1

Татьяна Ковалева, официальный представитель Ленинского РУВД:
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Кража». Санкция по данной части указанной статьи предусматривает максимальное наказание до 4 лет лишения свободы.

Милиция разыскивает мужчину, который украл фотоаппарат и деньги из кафе на Карла Маркса-4

Потерпевшие оценивают похищенное имущество в 1430 рублей.

Как позже выяснилось, накануне пропали деньги еще у одного сотрудника кафе.

# происшествия # Фотофакт # Кража # Татьяна Ковалёва

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