По факту похищения жительницы Бреста возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. По факту похищения в Бресте 21-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Следственный комитет, происшествие случилось 30 сентября. В 8:38 в милицию поступила информация о похищении девушки. Был объявлен план «Перехват».

В Жлобинском районе был обнаружен автомобиль, в котором находилась брестчанка. 29-летний водитель машины был задержан, а потерпевшая – госпитализирована. В настоящее время с девушкой работают следователи.

Подозреваемый судим не был, сейчас он не работает. Выясняются обстоятельства преступления и мотивы его совершения.

Ранее стало известно, что в Бресте мужчина ударил девушку битой, затолкал её в багажник и увёз.