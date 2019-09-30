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В Минске возле реки Свислочь в болоте застряла женщина

30 сентября 2019 13:51
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Новости Беларуси. 30 сентября около двух часов дня в Минске в болоте застряла женщина.

По сведениям Минского ГУМЧС, о пострадавшей сообщил очевидец. Мужчина увидел в бинокль зовущую на помощь женщину, которая находится в болотистой местности неподалёку от акватории реки Свислочь.

Прибывшие подразделения МЧС в 14:21 извлекли 60-летнюю гражданку на берег. Спасённую осмотрели медики, от госпитализации она отказалась.

Выяснилось, что женщина направлялась домой и решила сократить путь через болото. В 10 метрах от берега она поняла, что выйти не может.

На прошлой неделе в Берёзовском районе в заболоченном месте застрял пенсионер.

Мужчина находился в 120 метрах от берега – подробнее здесь.

# Спасение # происшествия

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