В Минске возле реки Свислочь в болоте застряла женщина

Новости Беларуси. 30 сентября около двух часов дня в Минске в болоте застряла женщина.
По сведениям Минского ГУМЧС, о пострадавшей сообщил очевидец. Мужчина увидел в бинокль зовущую на помощь женщину, которая находится в болотистой местности неподалёку от акватории реки Свислочь.
Прибывшие подразделения МЧС в 14:21 извлекли 60-летнюю гражданку на берег. Спасённую осмотрели медики, от госпитализации она отказалась.
Выяснилось, что женщина направлялась домой и решила сократить путь через болото. В 10 метрах от берега она поняла, что выйти не может.
На прошлой неделе в Берёзовском районе в заболоченном месте застрял пенсионер.
Мужчина находился в 120 метрах от берега – подробнее здесь.