В Минске при столкновении Audi и Skoda пострадал 25-летний парень
Новости Беларуси. 30 сентября около часа дня в Минске столкнулись две иномарки.
Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, Audi ехал со стороны улицы Тростенецкой в направлении улицы Ванеева. При пересечении проспекта Партизанского с улицей Кошевого автомобиль врезался в Skoda.
Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома
В аварии пострадал 25-летний водитель Skoda. Мужчина был госпитализирован. По факту аварии ведётся проверка.
Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома
На прошлой неделе в Минске столкнулись Mercedes и Volkswagen.
Пострадали два человека – подробнее здесь.