В Минске при столкновении Audi и Skoda пострадал 25-летний парень

Новости Беларуси. 30 сентября около часа дня в Минске столкнулись две иномарки.

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, Audi ехал со стороны улицы Тростенецкой в направлении улицы Ванеева. При пересечении проспекта Партизанского с улицей Кошевого автомобиль врезался в Skoda.