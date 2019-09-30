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В Минске при столкновении Audi и Skoda пострадал 25-летний парень

30 сентября 2019 15:09
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Новости Беларуси. 30 сентября около часа дня в Минске столкнулись две иномарки.

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, Audi ехал со стороны улицы Тростенецкой в направлении улицы Ванеева. При пересечении проспекта Партизанского с улицей Кошевого автомобиль врезался в Skoda.

В Минске при столкновении Audi и Skoda пострадал 25-летний парень-1

Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома

В аварии пострадал 25-летний водитель Skoda. Мужчина был госпитализирован. По факту аварии ведётся проверка.

В Минске при столкновении Audi и Skoda пострадал 25-летний парень-4

Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома

На прошлой неделе в Минске столкнулись Mercedes и Volkswagen.

Пострадали два человека – подробнее здесь.

# Авария в Минске # происшествия

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