По факту обрушения моста в Лидском районе возбуждено уголовное дело
Новости Беларуси. При разборке моста в Лидском районе произошло его обрушение. Три человека доставлены в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это случилось в первой половине дня. Пострадали двое рабочих. Помощь потребовалась и экскаваторщику, который самостоятельно смог выбраться из кабины машины, упавшей в реку. Своевременно сработало МЧС.
Руслан Ничингер, заместитель начальника Лидского РОЧС:
По прибытии к месту было установлено, что в воде находится экскаватор. На нем находится человек. И два пострадавших находятся на части обрушенной плиты. Работниками было принято решение по экстренной эвакуации с части разрушенной плиты с применением ручных пожарных лестниц и передачи данных пострадавших работникам скорой медицинской помощи, которые уже находились на месте.
Демонтаж конструкций вели из-за их ненадобности. Рядом со старым мостом, отслужившим свое, у агрогородка Белица возведен современный. Он теперь соединяет берега Немана. Ну а к ходу работ, которые привели к ЧП, у Следственного комитета появились обоснованные вопросы. Плиты обрушились во время сноса одного из пролетов.
Дмитрий Кулак, начальник Лидского районного отдела Следственного комитета Беларуси:
Фиксируется обстановка, допрашиваются свидетели, руководство и работники предприятия, медицинские работники. Изымается документация, в том числе по охране труда и технике безопасности. Лидским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части первой статьи 303 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту нарушения правил безопасности строительных работ.
Состояние пострадавших оценивается как стабильное. Они в сознании. В Лидскую центральную районную больницу, где находятся пациенты, прибыла бригада специалистов из Гродно. С учетом их заключения назначены дополнительные диагностические и лечебные мероприятия.