По факту обрушения моста в Лидском районе возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. При разборке моста в Лидском районе произошло его обрушение. Три человека доставлены в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это случилось в первой половине дня. Пострадали двое рабочих. Помощь потребовалась и экскаваторщику, который самостоятельно смог выбраться из кабины машины, упавшей в реку. Своевременно сработало МЧС.