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По факту обрушения моста в Лидском районе возбуждено уголовное дело

08 января 2024 16:45
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Новости Беларуси. При разборке моста в Лидском районе произошло его обрушение. Три человека доставлены в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это случилось в первой половине дня. Пострадали двое рабочих. Помощь потребовалась и экскаваторщику, который самостоятельно смог выбраться из кабины машины, упавшей в реку. Своевременно сработало МЧС.

По факту обрушения моста в Лидском районе возбуждено уголовное дело-1

Руслан Ничингер, заместитель начальника Лидского РОЧС:
По прибытии к месту было установлено, что в воде находится экскаватор. На нем находится человек. И два пострадавших находятся на части обрушенной плиты. Работниками было принято решение по экстренной эвакуации с части разрушенной плиты с применением ручных пожарных лестниц и передачи данных пострадавших работникам скорой медицинской помощи, которые уже находились на месте.

По факту обрушения моста в Лидском районе возбуждено уголовное дело-4

Демонтаж конструкций вели из-за их ненадобности. Рядом со старым мостом, отслужившим свое, у агрогородка Белица возведен современный. Он теперь соединяет берега Немана. Ну а к ходу работ, которые привели к ЧП, у Следственного комитета появились обоснованные вопросы. Плиты обрушились во время сноса одного из пролетов.

По факту обрушения моста в Лидском районе возбуждено уголовное дело-7

Дмитрий Кулак, начальник Лидского районного отдела Следственного комитета Беларуси:
Фиксируется обстановка, допрашиваются свидетели, руководство и работники предприятия, медицинские работники. Изымается документация, в том числе по охране труда и технике безопасности. Лидским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части первой статьи 303 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту нарушения правил безопасности строительных работ.

По факту обрушения моста в Лидском районе возбуждено уголовное дело-10

Состояние пострадавших оценивается как стабильное. Они в сознании. В Лидскую центральную районную больницу, где находятся пациенты, прибыла бригада специалистов из Гродно. С учетом их заключения назначены дополнительные диагностические и лечебные мероприятия.

# ЧП # происшествия # Руслан Ничингер # Дмитрий Кулак

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