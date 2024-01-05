В Гродно мужчина бросался с ножом на прохожих – его задержали с применением спецсредств

Звуки стрельбы сегодня были слышны в Гродно. Неадекватный мужчина ходил по улице с ножом и бросался на прохожих. Милиции пришлось применить спецсредства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Звуки стрельбы сегодня были слышны в Гродно. Неадекватный мужчина ходил по улице с ножом и бросался на прохожих. Милиции пришлось применить спецсредства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел днем в одном из спальных микрорайонов города. В милицию позвонили взволнованные местные жители. Злоумышленник отказался подчиниться прибывшим на место правоохранителям. Сотрудникам пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух, чтобы привести мужчину в чувства. Дебошир задержан. По информации милиции, никто не пострадал. Подробности выясняются.