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В Гродно мужчина бросался с ножом на прохожих – его задержали с применением спецсредств

05 января 2024 13:50
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Звуки стрельбы сегодня были слышны в Гродно. Неадекватный мужчина ходил по улице с ножом и бросался на прохожих. Милиции пришлось применить спецсредства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно мужчина бросался с ножом на прохожих – его задержали с применением спецсредств-1

Инцидент произошел днем в одном из спальных микрорайонов города. В милицию позвонили взволнованные местные жители. Злоумышленник отказался подчиниться прибывшим на место правоохранителям. Сотрудникам пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух, чтобы привести мужчину в чувства. Дебошир задержан. По информации милиции, никто не пострадал. Подробности выясняются.

# Нападение # происшествия

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