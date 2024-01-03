Закладчика с 2 килограммами психотропа задержали на вокзале в Бресте

Задержан наркокурьер из Столинского района. Он вез около 2 килограммов психотропа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Задержан наркокурьер из Столинского района. Он вез около 2 килограммов психотропа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Внимание патрульных на железнодорожном вокзале «Брест-Центральный» привлек молодой человек, который вел себя достаточно подозрительно, и их предположения оказались верными.
Дмитрий Суходольский, заместитель начальника УНиПТЛ УВД Брестского облисполкома:
23-летний житель Столина задержан с поличным. Установлено, что он работал на наркомаркет и в этот день выполнял очередное задание куратора. При нем обнаружено и изъято более 2 килограммов особо опасного психотропного вещества 4-СМС, которое фигурант планировал распространить на территории Брестской области.
Следователями возбуждено уголовное дело. За участие в незаконном обороте наркотиков фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.