Провалившегося под лёд лося спасли в Миорском районе

Новости Беларуси. История о доброте и чудесном спасении в духе Рождества. Сотрудники МЧС освободили из ледовой ловушки лося. Сообщение миорским спасателям поступило от местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидцы рассказали, что охотничьи собаки загнали животное на лед. Лось провалился в полынью в 40 метрах от берега и самостоятельно выбраться не мог. Работники МЧС поспешили к месту инцидента.