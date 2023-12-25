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Провалившегося под лёд лося спасли в Миорском районе

25 декабря 2023 09:41
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Новости Беларуси. История о доброте и чудесном спасении в духе Рождества. Сотрудники МЧС освободили из ледовой ловушки лося. Сообщение миорским спасателям поступило от местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Провалившегося под лёд лося спасли в Миорском районе-1

Очевидцы рассказали, что охотничьи собаки загнали животное на лед. Лось провалился в полынью в 40 метрах от берега и самостоятельно выбраться не мог. Работники МЧС поспешили к месту инцидента.

Провалившегося под лёд лося спасли в Миорском районе-4

Прорезав путь во льду, с помощью лодки и веревок им удалось вытащить обессиленное животное на берег. Лосю потребовалось немного времени, чтобы отдышаться. Затем он убежал в лес.

# Спасение # происшествия # Новости Витебска и Витебской области

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