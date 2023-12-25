Провалившегося под лёд лося спасли в Миорском районе

Новости Беларуси. История о доброте и чудесном спасении в духе Рождества. Сотрудники МЧС освободили из ледовой ловушки лося. Сообщение миорским спасателям поступило от местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. История о доброте и чудесном спасении в духе Рождества. Сотрудники МЧС освободили из ледовой ловушки лося. Сообщение миорским спасателям поступило от местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очевидцы рассказали, что охотничьи собаки загнали животное на лед. Лось провалился в полынью в 40 метрах от берега и самостоятельно выбраться не мог. Работники МЧС поспешили к месту инцидента.
Прорезав путь во льду, с помощью лодки и веревок им удалось вытащить обессиленное животное на берег. Лосю потребовалось немного времени, чтобы отдышаться. Затем он убежал в лес.