Новости Беларуси. По факту лесного пожара в Гродненском районе возбуждено уголовное дело.

По информации УСК по Гродненской области, 24 апреля около деревни Кириничное произошло возгорание сухой растительности.

Это привело к лесному пожару на площади около 770 гектаров и уничтожению лесов лесного фонда ГЛХУ «Ивацевичский военный лесхоз», Гожского лесничества ГЛХУ «Гродненский лесхоз» и древесно-кустарниковой растительности, которая не входит в состав лесного фонда.

Возгорание причинило ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 500 базовых величин.

Возбуждено уголовное дело по факту уничтожения и повреждения леса, древесно-кустарниковой растительности по неосторожности, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере (ст. 276 УК РБ).

Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, оперативно-разыскных мероприятий, которые направлены на установление лиц, по вине которых произошел пожар, а также определения окончательной суммы ущерба.

Расследование продолжается.