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По факту лесного пожара в Гродненском районе возбуждено уголовное дело

01 мая 2019 08:17
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Новости Беларуси. По факту лесного пожара в Гродненском районе возбуждено уголовное дело.   

По информации УСК по Гродненской области, 24 апреля около деревни Кириничное произошло возгорание сухой растительности.  

Это привело к лесному пожару на площади около 770 гектаров и уничтожению лесов лесного фонда ГЛХУ «Ивацевичский военный лесхоз», Гожского лесничества ГЛХУ «Гродненский лесхоз» и древесно-кустарниковой растительности, которая не входит в состав лесного фонда.  

Возгорание причинило ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 500 базовых величин.  

Возбуждено уголовное дело по факту уничтожения и повреждения леса, древесно-кустарниковой растительности по неосторожности, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере (ст. 276 УК РБ).  

Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, оперативно-разыскных мероприятий, которые направлены на установление лиц, по вине которых произошел пожар, а также определения окончательной суммы ущерба.  

Расследование продолжается.  

Что делать, если видишь лесной пожар? (читать далее)  

# Пожар # происшествия

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