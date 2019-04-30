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Что делать, если видишь лесной пожар?

30 апреля 2019 11:28
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Что делать, если видишь лесной пожар, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения»

«Штраф увеличивается вдвое». Что грозит за нарушение запрета посещать леса

Анастасия Докучаева, официальный представитель Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:
Если очаг небольшой, было бы здорово, если бы население каким-либо образом попыталось проинформировать, позвонить в ближайший лесхоз, лесничество либо в органы МЧС. Если есть под рукой вода, попытаться самому затушить. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию лесного пожара, бежим против ветра, если есть какая-то жидкость, есть возможность увлажнить платок и прикрыть носовую часть, пытаемся всеми возможными способами выбраться, сообщить о нахождении в лесном фонде. Если не нарушать запрет на посещение лесов, то такой ситуации не возникнет.

Что делать, если видишь лесной пожар?-1

# Пожар # общество # Анастасия Докучаева # Фотофакт # общество

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