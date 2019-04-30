Что делать, если видишь лесной пожар, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

«Штраф увеличивается вдвое». Что грозит за нарушение запрета посещать леса

Анастасия Докучаева, официальный представитель Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:

Если очаг небольшой, было бы здорово, если бы население каким-либо образом попыталось проинформировать, позвонить в ближайший лесхоз, лесничество либо в органы МЧС. Если есть под рукой вода, попытаться самому затушить. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию лесного пожара, бежим против ветра, если есть какая-то жидкость, есть возможность увлажнить платок и прикрыть носовую часть, пытаемся всеми возможными способами выбраться, сообщить о нахождении в лесном фонде. Если не нарушать запрет на посещение лесов, то такой ситуации не возникнет.