В Смолевичском районе Volvo во время обгона врезался в Geely. Погибла 33-летняя пассажирка

Новости Беларуси. 33-летняя женщина погибла в результате ДТП в Смолевичском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Трагедия произошла на трассе Слобода–Новосады вблизи деревни Перемежное. По информации ГАИ, вероятный виновник аварии – водитель легковушки Volvo XC90. При обгоне он выехал на встречную полосу и врезался в Geely SC7.