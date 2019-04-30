Прямой эфир

В Смолевичском районе Volvo во время обгона врезался в Geely. Погибла 33-летняя пассажирка

30 апреля 2019 18:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 33-летняя женщина погибла в результате ДТП в Смолевичском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Смолевичском районе Volvo во время обгона врезался в Geely. Погибла 33-летняя пассажирка-1

Трагедия произошла на трассе Слобода–Новосады вблизи деревни Перемежное. По информации ГАИ, вероятный виновник аварии – водитель легковушки Volvo XC90. При обгоне он выехал на встречную полосу и врезался в Geely SC7.

В Смолевичском районе Volvo во время обгона врезался в Geely. Погибла 33-летняя пассажирка-4

Женщина, находившаяся на пассажирском кресле встречной машины, погибла, водитель с тяжелыми травмами находится в больнице. По факту происшествия проводится проверка.

В Смолевичском районе Volvo во время обгона врезался в Geely. Погибла 33-летняя пассажирка-7

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Крупный трансграничный пожар в Гомельской области: как проходят совместные учения белорусских и украинских спасателей
30 апреля 2019 17:44

Крупный трансграничный пожар в Гомельской области: как проходят совместные учения белорусских и украинских спасателей

Под Минском водитель легковушки Audi погиб в ДТП с грузовиком
30 апреля 2019 13:11

Под Минском водитель легковушки Audi погиб в ДТП с грузовиком

Трое парней убили жителя Полоцка и закопали его тело
30 апреля 2019 12:40

Трое парней убили жителя Полоцка и закопали его тело