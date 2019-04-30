В Смолевичском районе Volvo во время обгона врезался в Geely. Погибла 33-летняя пассажирка

Новости Беларуси. 33-летняя женщина погибла в результате ДТП в Смолевичском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. 33-летняя женщина погибла в результате ДТП в Смолевичском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Трагедия произошла на трассе Слобода–Новосады вблизи деревни Перемежное. По информации ГАИ, вероятный виновник аварии – водитель легковушки Volvo XC90. При обгоне он выехал на встречную полосу и врезался в Geely SC7.
Женщина, находившаяся на пассажирском кресле встречной машины, погибла, водитель с тяжелыми травмами находится в больнице. По факту происшествия проводится проверка.