Крупный трансграничный пожар в Гомельской области: как проходят совместные учения белорусских и украинских спасателей

Новости Беларуси. С начала 2019 года пожары затронули более 1000 гектаров белорусских лесов. Всему виной необычайно теплая погода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Весна началась почти в феврале. А сейчас – еще до начала лета – введен запрет на посещение лесов. Немного необычно, однако за неделю эта мера уже дала положительный результат. Более 800 рейдов прошли в выходные. Лучше бы, конечно, дождик, но у природы свое расписание.

Высокий уровень пожарной опасности в белорусских лесах сохраняется. Но и меры сохранения зеленого богатства страны принимаются по всем фронтам – и на земле, и в воздухе. Что вызывает настоящее беспокойство – пожары совсем близко от белорусских границ в России и Украине. Корреспондент Александр Добриян отслеживает ситуацию.

Александр Добриян, СТВ:

Лес после пожара – зрелище удручающее. Сегодня здесь пахнет не хвоей и свежестью, а гарью и человеческой беспечностью. Масштабы ЧП могли быть гораздо значительнее, но лесная охрана сработала оперативно.

Из-за засушливой и ветреной погоды пожароопасный сезон в Комаринском лесхозе, как и в целом по стране, начался на месяц раньше обычного. Но до начала апреля огонь обходил его стороной. И все же дождаться дождей без потерь не удалось.

Андрей Заболотников, главный лесничий Комаринского лесхоза:

Мы склоняемся к тому, что здесь был человеческий фактор. Здесь есть тропинка, по которой ходят люди. Скорее всего, здесь бросили окурок, и от этого окурка пошел развиваться лесной пожар.

В последнее время Минлесхоз фиксирует до десятка пожаров ежедневно, оттого ситуация на особом контроле. Запреты на посещение лесов сейчас распространяются на большую часть территории Беларуси. Но специалисты отмечают: такая мера – временная.

Николай Юревич, начальник управления Министерства лесного хозяйства Беларуси:

Исходя из складывающейся пожарной обстановки и погодных условий уже на 11 районах запреты сняты. Это пять районов в Гродненской области, два – в Минской, два – в Гомельской и два – в Могилевской. И мы ожидаем, что в ближайшее время эта тенденция сохранится. Вместе с тем наблюдаем устойчивую неблагополучную пожарную обстановку в лесах Витебской области. Там установился четвертый класс пожарной опасности. Здесь будут запреты сняты исходя из обстановки, которая будет на местах.

Сергей Повод охраняет самый закрытый для посещения лес в стране – Полесский радиационно-экологический заповедник. Посторонних здесь практически не бывает. А вот пожары все равно случаются.

Сергей Повод, заместитель директора Полесского радиационно-экологического заповедника:

В основном возгорания происходят от удара молнии. Это основная причина. Были в прошлом году от молнии два пожара – это сухие грозы, без дождя. Молния попадает в дерево, потом загорается трава.

Из-за молнии в Беларуси случается только один из ста пожаров. Сегодня Сергей повод наблюдает, как на его участке моделируют искусственный пожар.

Владимир Клабук, заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС:

Сценарий таков: произошел пожар в лесу. Пожар распространяется на ближайший населенный пункт, в результате чего происходит возгорание пяти строений.

Трансграничный пожар на украинском направлении в этом сезоне не редкость. Из Украины пришли уже четыре пожара. Среди них и бушевавший на Ольманских болотах, который трое пять суток тушили с привлечением авиации МЧС.

Александр Добриян:

Дощатые домики на учебном полигоне – это, конечно, не реальный населенный пункт, но ситуация вполне из жизни. Четыре дня назад украинские спасатели вместе с местным населением остановили огонь на подступах к реальной деревне в нескольких километрах от границы с Беларусью.

В приграничье пожары не принято делить на свои и чужие. Огонь не знает границ. Именно поэтому и отрабатываются взаимные действия.

Анатолий Врублевский, начальник управления реагирования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области (Украина):

85 % пожаров, которые сейчас случаются в Киевской области – это пожары в экосистемах. Очень актуальная тема для нас – сотрудничество в приграничье, в этом случае с Республикой Беларусь. У нас протяженность границы около 150 километров, проходит по чернобыльской зоне. Количество пожаров у нас с каждым годом, к сожалению, с каждым годом растет. Бывают случаи, когда необходима помощь, чтобы локализовать возгорание, а значит, уменьшить его последствие.