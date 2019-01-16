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По факту гибели 19-летнего парня возле Военной академии возбуждено уголовное дело

16 января 2019 21:13
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Новости Беларуси. Смертельная авария с участием пешехода. 16 января около Военной академии грузовик сбил пешехода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По факту гибели 19-летнего парня возле Военной академии возбуждено уголовное дело-1

Молодой человек переходил дорогу вне перехода. От тяжелых травм он скончался в машине скорой помощи. На интернет-форумах очевидцы отмечают, что, судя по военной форме, это был курсант. Следователи осмотрели место ДТП. Возбуждено уголовное дело.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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