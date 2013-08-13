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По деревне Хутор Светлогорского района прошелся смерч. Серьезных разрушений нет

13 августа 2013 06:03
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Новости Беларуси. Смерч в Светлогорском районе. В сети появилось любительское видео редкого для Беларуси природного явления. Все произошло накануне в деревне Хутор. Гигантская воронка образовалась внезапно, ее можно было наблюдать несколько минут, и также внезапно она исчезла. Серьезных разрушений на земле не произошло.

Как правило, в Беларуси фиксируются несколько смерчей каждый год. Один из наиболее ощутимых произошел 1 июня 2009 года также в Гомельской области. Тогда в Будо-Кошелевском районе ширина полосы смерча достигала 400 метров. От гигантского вихря тогда пострадали десятки домов, купол церкви и автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Природные явления

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