По деревне Хутор Светлогорского района прошелся смерч. Серьезных разрушений нет

Новости Беларуси. Смерч в Светлогорском районе. В сети появилось любительское видео редкого для Беларуси природного явления. Все произошло накануне в деревне Хутор. Гигантская воронка образовалась внезапно, ее можно было наблюдать несколько минут, и также внезапно она исчезла. Серьезных разрушений на земле не произошло.

Как правило, в Беларуси фиксируются несколько смерчей каждый год. Один из наиболее ощутимых произошел 1 июня 2009 года также в Гомельской области. Тогда в Будо-Кошелевском районе ширина полосы смерча достигала 400 метров. От гигантского вихря тогда пострадали десятки домов, купол церкви и автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.