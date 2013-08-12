В Черном море перевернулась лодка с отдыхающими белорусами

Новости Беларуси. В Черном море перевернулась лодка с отдыхающими из Беларуси и Украины. На борту находились 10 человек, в том числе четверо наших соотечественников. Все спасены. ЧП случилось в двух километрах от берега.

Сообщение о происшествии получили пограничники от команды рыбацкой шхуны, которая проплывала неподалеку. И уже через несколько минут экипаж был спасен. Вот что нам сообщили по телефону в государственной пограничной службе Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Слободян, начальник отдела по взаимодействию со СМИ Государственной пограничной службы Украины:

Как оказалось, на лодке было 10 человек. Из них 6 граждан Украины и 4 гражданина Беларуси. Двигались они в сторону Белгород-Днестровского, но в связи с тем, что море было неспокойное, на обратном пути они попали в шторм, и лодка перевернулась. Люди были подняты на борт пограничного катера, им была оказана первая медицинская помощь. Никто не пострадал, все доставлены на берег.