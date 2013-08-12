В Гомеле охранник гипермаркета и покупатель подрались из-за шоколадки

Новости Беларуси. Не поделили шоколадку. Гомельские правоохранители выясняют обстоятельства драки в городском гипермаркете. Конфликт средь бела дня разгорелся между охранником и покупателями. Камнем преткновения, по словам очевидцев, стала обычная шоколадка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парень с девушкой утверждали, что пронесли в торговый зал ранее купленную плитку, и дескать, предупредили об этом охранника. Мужчина же утверждал обратное. Тем не менее, словесная перепалка переросла в обычную драку.

В самом магазине ситуацию пока не комментируют. Но если вина охранника будет доказана, ему грозит серьёзное наказание.

Подобный случай произошёл пару месяцев назад в другом гипермаркете. Тогда в отношении предполагаемого виновного за рукоприкладство было возбуждено уголовное дело.

События, запечатлённые очевидцем, происходят в одном из крупнейших гипермаркетов Гомеля. Время 4:56 утра. Как не тривиально, но начался конфликт из-за шоколадки. Покупатели уверяли, что купили её раньше и в другом месте, но чека не было и охрана потребовала «пробить» покупку... Правда, потом крепкие молодые люди использовали слово «бить» в прямом смысле.

Обилие ненормативной лексики и явное преобладание эмоций над здравым смыслом с обеих сторон – на лицо. Правда, на лице девушки, участвовавшей в конфликте, по свидетельствам очевидцев в результате оказались кровь и огромный синяк.

Представители гипермаркета заявили, что комментировать ситуацию пока рано. А тем временем претензии к стилю работы сотрудников этой торговой сети, оказывается, есть не только в Гомеле. Железный кулак корпоративного духа ощутил на себе и житель Гродно Владимир Барилов. Проблемы в его жизни начались после замечания администратору о несоответствии цен на товары.

Владимир Барилов:

После этого я пошёл рассчитываться на кассу. Значит, товар я из тележки выложил, ничего не прятал, отошёл, ну, сколько, ну, ещё метр, ну, метра три от кассы. Тут подходит какой-то человек без формы, без всего, ни бейджика, ничего у него не было, только рация была. И просит меня предъявить чек. Я ему предъявил чек, и оказалось, что в чеке не пробиты две шоколадки по цене 6300. Он стал меня тащить, для того чтобы провести обыск. Я говорю: «Если Вы работник охраны, Вы представьтесь, покажите своё удостоверение и вызовите понятых и работников милиции». Он никак не реагировал.

Чтобы окончательно разобраться в спорном вопросе, Владимир Барилов обратился с заявлением в прокуратуру. В гомельском же инциденте сейчас разбирается милиция.

Светлана Врублевская, и.о. начальника отдела информации и общественных связей Управления внутренних дел Гомельского облисполкома:

По данному факту сотрудниками первого городского отделения УВД Администрации города Гомеля проводится проверка. Опрошены обе стороны, однако заявлений ни с одной из сторон не поступало в отдел милиции.

Уголовный или административный процесс может быть начат и без заявления в милицию. Кстати, по белорусскому законодательству работникам службы охраны, имеющей лицензию, разрешено применение физической силы. Правда, целесообразность применения рассматривается конкретно в каждом случае. Так, в отношении охранников двух столичных гипермаркетов уже возбуждены уголовные дела.