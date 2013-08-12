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Пожар в общежитии профессионального лицея мелиоративного строительства в Лиде

12 августа 2013 15:10
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Новости Беларуси. В Лиде Гродненской области - второй за сутки крупный пожар. Этим утром горело летнее кафе.

А несколькими часами ранее ЧП случилось в общежитии профессионального лицея мелиоративного строительства. Возгорание произошло в комнате на втором этаже здания.

Предполагается, что причиной ЧП стало короткое замыкание телевизора, который находился в режиме ожидания. Обошлось без пострадавших. Из общежития были эвакуированы десятки людей, среди них 11 маленьких детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия

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