В Минске задержали квартирного вора: его подозревают в серии преступлений

Новости Беларуси. В Минске задержан квартирный вор. 36-летний мужчина до этого уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Буквально на днях он вышел из мест лишения свободы и тут же вернулся к своему «ремеслу». Его фирменным стилем стало ходить по подъездам многоэтажек и искать незапертые квартиры.