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В Минске задержали квартирного вора: его подозревают в серии преступлений

11 октября 2019 15:02
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Новости Беларуси. В Минске задержан квартирный вор. 36-летний мужчина до этого уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Буквально на днях он вышел из мест лишения свободы и тут же вернулся к своему «ремеслу». Его фирменным стилем стало ходить по подъездам многоэтажек и искать незапертые квартиры.

В Минске задержали квартирного вора: его подозревают в серии преступлений-1

Андрей Микулич, начальник отдела главного управления уголовного розыска МВД:
Он забирал всё, что попадалось на глаза: мобильники, кошельки с деньгами и кредитками. Мужчина попался с поличным, когда в очередной раз из незапертой квартиры пытался похитить женскую сумку.

Сейчас мужчина находится в СИЗО. Правоохранители проверяют его причастность к аналогичным преступлениям, в том числе вне Минска.

В Минске задержали квартирного вора: его подозревают в серии преступлений-4

# Кража # происшествия # Андрей Микулич # Фотофакт

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