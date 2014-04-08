Пичес Гелдоф, британская модель и телеведущая, мать двоих детей, найдена мертвой в собственном доме

Новости Великобритании. Полиция называет смерть 25-летней модели и телеведущей Пичес Гелдоф «необъяснимой и внезапной». О смерти девушки сообщил ее отец, музыкант Боб Гелдоф.

Боб Гелдоф, британский музыкант:

Не описать словами нашу боль. Она была самой активной, смешной, умной, находчивой и самой чокнутой из нас.

Последним сообщением, которое оставила Пичес в своем Twitter, была ее фотография с матерью, трагически скончавшейся от передозировки героина в 2000 году, когда Пичес было всего 11 лет.

Статьи Пичес печатали в Telegraph и Guardian. Она была достаточно востребованной телеведущей в Британии. Кроме того, добилась успехов в модельном бизнесе.

Девушка была замужем дважды. Шесть месяцев она состояла в браке с рок-музыкантом Максом Драмми, в 2009-м пара решила расстаться.

Второй раз Гелдоф вышла замуж за рок-музыканта Томаса Коэна. У них двое сыновей, младшему скоро исполнится 2 годика.

Как отмечает Sky News, ранее Гелдоф призналась, что употребляла наркотики, однако отмечала, что «это пройденный этап в ее жизни».

Пока вопросов больше, чем ответов. Ситуацию прояснит вскрытие.

Напомним, в феврале 2014 года наркотики унесли жизнь 24-летнего минчанина.

Молодой человек отдыхал в компании двух приятелей и девушки. Они заказали по Интернету партию «марок», которые дилеры продают под видом легальных препаратов.

Употребляли их все четверо. Однако плохо стало двоим.

Один из них в неадекватном состоянии выбежал на улицу. Друзья побежали вслед и вызвали скорую.

В это время их друг, оставшийся в квартире, уже не подавал признаков жизни. Подробности трагедии вы узнаете из видео.