Спайс. В Беларуси хотят ввести ответственность за употребление!

Новости Беларуси. В Беларусь спайс пришёл не так давно, но уже успел отметиться в печальной статистике. Только за 2013 год около 200 человек отравились синтетическими смесями. Есть и смертельные случаи. Стоит помнить, что уже после одной дозы спайса возникает зависимость. А при регулярном употреблении у человека просто умирает мозг.

Курительные смеси, спайсы, марки - одна из самых серьезных проблем современной молодежи. Только за 2013 год в больницы обратилось 700 человек. 7 случаев оказались смертельными. А уже за первые месяцы 2014 года зарегистрировано 200 обращений. Своя статистика и у правоохранителей.

Георгий Евчар, заместитель начальника управления информации и общественных связей МВД Республики Беларусь:

Пресечено 7 каналов поставки наркотиков на территорию Республики Беларусь. Уверенно можно говорить, что это Россия или Литва. Что касается уголовных дел, то на сегодня возбуждено уже 2200 уголовных дел, из которых 1500 возбуждено в отношении распространителей спайсов.

Опасность спайсов и курительных смесей в том, что в молодежной среде они позиционируются как легальные вещества. Их можно без особых проблем купить в Интернете. А вот последствия после этих, якобы безобидных, эйфоретиков ужасают.

Валентина Постникова, врач-токсиколог Республиканского центра по лечению острых отравлений больницы скорой медицинской помощи:

Они вызывают и галлюцинации, и нарушение критики, и человек тогда, получив какой-то кайф, как они называют, не отдает себе отчет в своих действиях.

Постоянно появляются новые незнакомые наркотики с модными названиями. Чтобы включить в перечень запрещенных - их нужно исследовать. Списки веществ постоянно обновляются. При этом в больницы ежедневно поступают новые жертвы.

Галина Борисевич, врач лабораторной диагностики химико-токсикологической лаборатории Больницы скорой медицинской помощи:

На исследования берутся биологические жидкости, в них мы исследуем, обнаруживаем различные токсические, лекарственные, в том числе и наркотические вещества. Наши исследования помогают врачам более полно провести диагностику.

Предпринимать радикальные меры в борьбе против наркотиков решили в сфере законодательной. Парламентарии предлагают ввести так называемую базовую формулу. Именно она поможет относить наркотические аналоги к запрещённым веществам, - говорит Зинаида Михайловна. Кроме того, депутат Палаты Представителей уверена: ужесточить ответственность нужно не только за распространение и хранение наркотиков.

Зинаида Мандровская, заместитель председателя постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Проводим работу с заинтересованными. Посмотреть на то, получиться ли у нас введение ответственности за употребление. Хотя уже, вероятнее всего, что момент наступил. Мера ответственности именно по уголовному или уголовно-процессуальному, а также административное наказание.

То, что начинается как популярное в молодежной среде баловство, заканчивается трагически. Люди сходят сума, и заканчивают жизнь самоубийством. Вот только стоит ли модная забава этих жертв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.