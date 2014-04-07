Малайзийский «Боинг», пропавший с 239 людьми на борту, ищут уже месяц

Новости Китая. Пропавший в марте 2014 года малазийский «Боинг» мог намеренно избегать радаров. После обработки данных с радиолакационных станций государств, в воздушном пространстве которых мог проходить маршрут самолета, специалисты пришли к выводу, что пропавший малайзийский «Боинг» не летел через воздушное пространство Индонезии. Лайнер вскоре после взлёта сделал поворот в сторону Индийского океана.

Тем временем в зоне, где был зафиксирован пульсирующий сигнал предположительно от одного из бортовых самописцев, ведутся поисковые работы. В операции участвуют свыше 10 кораблей и несколько десятков самолетов.

Напомним, малазийский лайнер, следовавший из Куалу-Лумпур в Пекин, пропал с радаров в ночь на 8 марта. На его борту находилось 239 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.