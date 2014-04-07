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Мошенники из Африки высылают СМС-ки белорусам с просьбой перезвонить. Сколько списывают за звонок?

07 апреля 2014 09:01
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Новости Беларуси. Жертвами мошенников стали тысячи абонентов мобильных систем  Беларуси.  Они  получили СМС  с просьбой перезвонить на указанный номер. Чаще всего спам-рассылка  приходит под видом сообщения от мобильного оператора или сервисной службы.

Андрей Николаенко, потерпевший:
Получил вчера СМСку от мобильного оператора с тестом: «Здравствуйте, перезвоните мне срочно». Насторожил номер, который начинался на 232, поэтому на этот номер я не перезвонил. Обратился в отдел «К» УВД Брестского облисполкома.    

В милиции отмечают — схема мошенников проста: указанный в сообщении номер  -  платный и зарегистрирован в одном из государств Африки. Звонок в столь дальнюю «заграницу» стоит недешево — доверчивость обходится в около 10 тысяч белорусских рублей.  Для массовой рассылки сообщений аферисты использовали специальную программу. Сколько сердобольных людей откликнулись на просьбу и перезвонили, сейчас устанавливается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Дученко, начальник отделения информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома:
Мы просим граждан не перезванивать на эти номера, потому что номера платные и денежные средства будут списываться с их баланса.

# происшествия # Мобильный телефон

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