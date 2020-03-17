Минчанин общался с девушками на сайте знакомств, а затем выманивал деньги на лечение

Новости Беларуси. Житель Минска выманил у студенток через сайт знакомств несколько тысяч долларов. По информации МВД, сотрудниками по борьбе с оргпреступностью и коррупцией был задержан 22-летний минчанин. Он подозревается в крупном мошенничестве. Парень обманул как минимум трех студенток и завладел их деньгами (около 8,5 тысяч рублей в долларовом эквиваленте).

Фото: МВД

Молодой человек создал на сайте знакомств фейковую страницу, где использовал фото и данные другого реального человека. Парень представлялся Максимом Фроловым, говорил, что окончил престижный университет и работает управляющим в фирме своего дяди. За пару месяцев парню удалось войти в доверие к некоторым девушкам и выманить у них деньги.

Фото: МВД

Спустя какое-то время молодой человек сообщал собеседницам, что у него появились проблемы со здоровьем и требуются деньги на лечение. Средства он обещал скоро вернуть. Кроме этого, он давил на жалость и утверждал, что «не пойдет в тюрьму больным и покончит с собой». Если девушки не хотели помогать, то минчанин прекращал переписку. Часть девушек все-таки попалась на уловку. Три студентки, которым по 19-20 лет, перевели на его банковский счет в сумме около 4 тысяч долларов. Одна из девушек копила деньги на покупку авто, вторая – на турпоездку, а третья – одолжила у матери. Когда потерпевшие начали просить вернуть деньги, то их собеседник выдумывал новые проблемы.

Фото: МВД

В августе 2019 года парень познакомился с девушкой на сайте, но вскоре решил раскрыться и начать создавать реальные отношения. Жительница Гродно на встрече отказала в общении, потому что разочаровалась во внешности парня и посчитала себя обманутой. В девятом управлении (по Гродненской области) ГУБОПиК МВД рассказали, что парень решил попросить прощения, поэтому уговорил своих виртуальных поклонниц написать девушке. «С фейковой страницы он попросил своих виртуальных поклонниц написать ей и уговорить помириться со своим парнем, которого также звали Максим. Последний якобы являлся другом подозреваемого, которому тот захотел помочь решить проблему в личной жизни. Многие согласились – девушка приняла сотни соответствующих сообщений и десятки телефонных звонков. Одной из случайных собеседниц она рассказала, что в действительности Максим оказался не тем парнем, за кого себя выдавал. Увидев фотографии обоих, та ответила, что перевела подозреваемому крупную сумму денег. Заемщица поняла, что стала жертвой мошенника и рассказала об этом оперативникам».

Фото: МВД