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Минчанин общался с девушками на сайте знакомств, а затем выманивал деньги на лечение

17 марта 2020 15:41
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Новости Беларуси. Житель Минска выманил у студенток через сайт знакомств несколько тысяч долларов.

По информации МВД, сотрудниками по борьбе с оргпреступностью и коррупцией был задержан 22-летний минчанин. Он подозревается в крупном мошенничестве.

Парень обманул как минимум трех студенток и завладел их деньгами (около 8,5 тысяч рублей в долларовом эквиваленте).

Минчанин общался с девушками на сайте знакомств, а затем выманивал деньги на лечение-1

Фото: МВД

Молодой человек создал на сайте знакомств фейковую страницу, где использовал фото и данные другого реального человека. Парень представлялся Максимом Фроловым, говорил, что окончил престижный университет и работает управляющим в фирме своего дяди.

За пару месяцев парню удалось войти в доверие к некоторым девушкам и выманить у них деньги.

Минчанин общался с девушками на сайте знакомств, а затем выманивал деньги на лечение-4

Фото: МВД

Спустя какое-то время молодой человек сообщал собеседницам, что у него появились проблемы со здоровьем и требуются деньги на лечение. Средства он обещал скоро вернуть. Кроме этого, он давил на жалость и утверждал, что «не пойдет в тюрьму больным и покончит с собой».

Если девушки не хотели помогать, то минчанин прекращал переписку. Часть девушек все-таки попалась на уловку. Три студентки, которым по 19-20 лет, перевели на его банковский счет в сумме около 4 тысяч долларов.

Одна из девушек копила деньги на покупку авто, вторая – на турпоездку, а третья – одолжила у матери. Когда потерпевшие начали просить вернуть деньги, то их собеседник выдумывал новые проблемы.

Минчанин общался с девушками на сайте знакомств, а затем выманивал деньги на лечение-7

Фото: МВД

В августе 2019 года парень познакомился с девушкой на сайте, но вскоре решил раскрыться и начать создавать реальные отношения. Жительница Гродно на встрече отказала в общении, потому что разочаровалась во внешности парня и посчитала себя обманутой.

В девятом управлении (по Гродненской области) ГУБОПиК МВД рассказали, что парень решил попросить прощения, поэтому уговорил своих виртуальных поклонниц написать девушке.

«С фейковой страницы он попросил своих виртуальных поклонниц написать ей и уговорить помириться со своим парнем, которого также звали Максим. Последний якобы являлся другом подозреваемого, которому тот захотел помочь решить проблему в личной жизни. Многие согласились – девушка приняла сотни соответствующих сообщений и десятки телефонных звонков. Одной из случайных собеседниц она рассказала, что в действительности Максим оказался не тем парнем, за кого себя выдавал. Увидев фотографии обоих, та ответила, что перевела подозреваемому крупную сумму денег. Заемщица поняла, что стала жертвой мошенника и рассказала об этом оперативникам».

Минчанин общался с девушками на сайте знакомств, а затем выманивал деньги на лечение-10

Фото: МВД

Парня задержали, он находится в ИВС. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. 

Установлено, что минчанин тратил деньги на свои нужны – аренду жилья, покупку гаджетов и драгоценностей. Ранее парень не привлекался к уголовной ответственности. 

Возможно, потерпевших может быть больше. Тех, кто стал жертвами подозреваемого, просят сообщить об этом по телефонам: +375 33 657 02 47; +375 29 363 47 23 или 102. 

В тексте опубликованы фото, которые подозреваемый использовал в фейковом аккаунте. Номер телефона, который ипользовался парнем при общении – +375 25 537 09 30.  

В Ивацевичском районе подросток под видом девушки вымогал у собеседника деньги в соцсетях – здесь подробнее.  

# Интернет-мошенничество # происшествия

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